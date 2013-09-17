Киянина засудили до 5 років позбавлення волі за спалення шістьох автомобілів

Печерський райсуд столиці оголосив вирок 20-річний безробітному киянину, який з хуліганських мотивів підпалив шість автомобілів у центрі міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Печерського району міста Києва.

Встановлено, що в ніч на 10 травня поточного року засуджений, перебуваючи у нетверезому стані, обливав автомобілі легкозаймистою речовиною та підпалював їх.

У такий спосіб він менш, ніж за півгодини пошкодив 6 автомобілів, а саме «Лексус», «Муцубісі», «Нісан», «Сузукі», «Хонда» та «Газель».

Вироком суду зловмисника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна) та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Прес-служба зазначає, що у 2011 році чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину.