Німецькому малому і середньому бізнесу в Україні бракує партнерів - Генконсул ФРН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку під час Міжнародної інвестиційної конференції ”Invest in Ukraine - invest in future”, орієнтованої на залучення іноземних інвестицій в українські компанії.

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Волтер зазначив, що в Німеччині малий і середній бізнес - це «спинний хребет» економіки, але в Україні цього поки немає і німецькі бізнесмени не знаходять собі партнерів тут. «Німецький малий і середній бізнес ще не може знайти в Україні бажаних партнерів, як в інших країнах Європи», - сказав Генконсул, додавши при цьому, що все ж «робота в цьому напрямку йде, і результат через кілька років буде».

Він підкреслив, що в будь-якій країні, і в Україні в тому числі, «вирішальним чинником приходу інвестицій є стабільний економічний та інвестиційний клімат».

«Я думаю, що ситуація в економіці України поліпшується, але Україні ще потрібно працювати над поліпшенням інвестиційного клімату, і подібні конференції в цьому напрямку дуже важливі», - сказав Волтер.

Як повідомляв УНІАН, після двох років зростання обсяг капітальних інвестицій в економіку України знову почав знижуватися. У I півріччі вкладення склали 103,3 млрд грн, що на 14,6% менше, ніж в аналогічному періоді 2012 року.