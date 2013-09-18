В Україні можуть переобладнати термінали через фальшиві купюри

«Власники мереж терміналів почнуть замінювати неякісні купюреприймачі, які брали фальшивки, на більш дорогі пристрої. За моїми оцінками, проблеми з розпізнаванням підроблених банкнот на початку осені мали близько 2-3% встановлених терміналів», - розповів «Вістям» директор департаменту організації термінального бізнес-банку «Національний кредит» (володіє терміналами «Банк24 Національний кредит») Дмитро Гриша.

Неофіційно фінансисти називають більш значні цифри. «Якщо взяти не тільки Київ, а всю Україну, то частка дешевих купюроприймачів, які розпізнають тільки номінал і водяний знак купюри (не аналізують інші відмітні знаки банкнот), - 8-10 %. Найчастіше на терміналах економили не банки, а компанії, що працюють з ними за угодою і користуються розкрученими брендами», - розповіли нам в одній з великих платіжних систем.

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За даними Нацбанку, на 1 липня 2013 року в Україні було встановлено 47,5 тис. платіжних терміналів: 45,3 % з них належить 73 банкам, 42,3 % - 26 фірмам-агентам і 10,9 % - 6 небанківським фінустановам. За перше півріччя 2013 ці термінали в загальному взяли платежів на 27,3 млрд грн.

Заміна неякісних купюроприймачів - не єдиний захід фінансистів. «Оператори завжди можуть відключити можливість прийому банкнот певного номіналу, якщо випадки із зарахуванням цих купюр почастішають», - сказав «Вістям» Дмитро Гриша.