Російський міністр назвав ситуацію в економіці РФ найгіршою з часів кризи

Про це він сказав, виступаючи на "урядовій годині" у Держдумі, передає РІА Новости.

"Мені здається, що таких несприятливих ​​обставин не було у нас останні 5 років з моменту кризи" , - сказав міністр.

Улюкаєв нагадав, що уповільнення темпів зростання почалося з кінця минулого року, за перше півріччя російський ВВП зріс лише на 1,4%, а промисловість показала нульову динаміку, інвестиції поки також перебувають у негативних межах.

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"Ми вважаємо, проте, що ситуація в третьому-четвертому кварталі дещо покращиться і результати будуть кращими, ніж у першому та другому кварталі. І ми вийдемо за підсумками року на рівень 1,8% зростання ВВП. Це, звичайно, теж незадовільно" , - визнав голова Мінекономрозвитку РФ.

За його словами, для того, щоб надати динаміку зростанню економіки й уникнути стагнації та рецесії, було розроблено цілий комплекс заходів, зазначив Улюкаєв.

При цьому він підкреслив, що рівень економічного розвитку в Росії в поточному році вперше нижчий за середньосвітовий і Мінекономрозвитку не бачить можливості поліпшити становище в 2014 році.

"Цього року ми вперше маємо рівень економічного розвитку нижчий за середньосвітовий. Ось це дуже серйозний такий червоний сигнал загорівся у нас. На жаль, ми не бачимо можливості в 2014 році вийти на середньосвітовий рівень" , - сказав Улюкаєв.

За його словами, Росія буде сильно відставати за темпами економічного зростання від країн БРІКС (група з 5 країн, що швидко розвиваються: Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР - УНІАН). "І ми майже будемо мати темпи, як у Сполучених Штатів, які виходять зі стану рецесії" , - сказав Улюкаєв.

Серед причин такої ситуації він назвав "потужні попитові обмеження" і низький рівень інвестицій. За його словами , відтік капіталу в цьому році, за розрахунками Мінекономрозвитку, складе 70 млрд. дол. "Це означає відсутність попиту на серйозні інвестиційні проекти" , - сказав Улюкаєв.

Крім цього, він зазначив, що влада РФ стурбована зростанням зарубіжних запозичень держкомпаній, але забороняти їх було б неправильно.