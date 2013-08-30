Україна може набути статусу партнера в Євразійському союзі після 2015 року

Про це сказав Президент Віктор Янукович в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

“Україна може стати партнером, ми можемо цей статус отримати”, - зауважив він.

Президент зауважив, що Україна веде переговори з цього приводу. Янукович пояснив, що статус партнера передбачає, що Україна може приєднатись до окремих положень Євразійського чи Митного союзу, які не суперечать СОТ.

Янукович підкреслив, що проти цього не виступає жодна зі сторін, в тому числі й Європа, з якою Україна планує підписати Угоду про створення зони вільної торгівлі.

При цьому Президент зауважив, що сам устав Євразійського союзу буде ухвалено у 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією (ЄЕК) і Україною. Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Нагадаємо, що з 1 січня 2012 року на території Росії, Білорусі і Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір, який має стати важливою віхою на шляху до створення більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще в 1994 році запропонував Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Євразійський економічний союз планує розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року.

28-29 листопада цього року у Вільнюсі відбудеться саміт «Східного партнерства». На саміті Україна і Євросоюз можуть підписати Угоду про асоціацію за умови виконання офіційним Києвом трьох умов: реформування виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя і продовження реформ у рамках виконання Порядку денного асоціації.