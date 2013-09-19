Міжнародна конференція «Україна-Європа. Світовий досвід для законодавчого регулювання використання підсолоджувачів та харчових добавок в Україні»

24 вересня о 10.30 у прес-центрі Українського національного інформаційного агентства Укрінформ (2 поверх) відбудеться Міжнародна конференція на тему: «Україна-Європа. Світовий досвід для законодавчого регулювання використання підсолоджувачів та харчових добавок в Україні», що присвячена питанням безпеки впливу підсолоджувачів і харчових добавок на здоров’я людей і адаптації світового досвіду для створення ефективної системи харчової безпеки в Україні.

Учасники: експерти із світовим ім’ям – професор Університету Суссексу ЕРІК МІЛЛСТОУН - автор експертної доповіді щодо підсолоджувачів для Європейської агенції з питань безпеки продуктів харчування (EFSA) (Велика Британія) та професор Інституту Рамацціні Центру досліджень раку «Чезаре Мальтоні» МОРАНДО СОФФРІТТІ (Італія) – автор експериментальних досліджень впливу на організм штучних підсолоджувачів. В заході беруть участь провідні українські науковці, експерти, народні депутати, а також представники виконавчої влади та громадських організацій.

Під час конференції будуть підняті питання необхідності використання в Україні харчових добавок щодо яких існують наукові дослідження щодо їх шкідливості; безпечності і конкурентоздатності української харчової продукції напередодні можливого підписання ЗСТ з ЄС; шляхи законодавчого реформування і захисту прав споживачів.

Дата і місце проведення: вівторок, 24 вересня 2013 року, 10:30-15:00, Інформаційне Агентство «Укрінформ» (вул. Б. Хмельницького 8/16).

Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.