Мешканці Луганщини заявляють про підземні поштовхи, які руйнують будівлі (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, фахівці адміністрації, рятувальники, екологи, сейсмологи, керівники шахт 19 вересня виїхали на об'єкти, які, за твердженням місцевих жителів, постраждали від землетрусу. Вони оглянули постраждалі будівлі – дитячий садок, школу, приватні садиби – зазначивши, що з наслідками пошкоджень розбиратимуться фахівці.

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Місцеві жителі стверджують, що підземні поштовхи відчуваються регулярно. За їх словами, перед поштовхами гавкають собаки і кричать корови, що свідчить про природний характер явища. При цьому місцеві жителі, серед яких є колишні шахтарі, обговорюють і версію про проведення підземних вибухів.

За підсумками засідання створено робочу групу, до складу якої включили як фахівців, так і місцевих жителів. Найближчими днями будуть вивчені всі обставини, на основі виявлених фактів – розроблено версії. Також буде встановлено розмір збитку.

Також вирішено припинити буропідривні роботи на шахті ім. Д.Ф.Мельникова. Вивчати всі необхідні для прояснення ситуації документи робоча група має намір, як мінімум, до середи, 25 вересня.