В Україні планують видачу безстрокових дозволів на роботу для моряків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив журналістів глава Мінінфраструктури Володимир Козак.

«Моряки одержуватимуть безстрокові дозволи на роботу, і ми таким чином ліквідуємо бюрократію, так зване «ходіння по муках» для моряків. Думаю, до кінця року ми таку роботу проведемо», - сказав він.

Міністр пояснив, що таким чином морякам не потрібно буде кожні п'ять років обов'язково проходити курси підвищення кваліфікації, тим самим продовжуючи робочі дипломи. Вони зможуть одержувати дозволи без проходження курсів. При цьому моряки зможуть проходити навчання на вимогу судновласника або за власним бажанням.

Козак підкреслив, що таким чином Україна в цьому питанні виходить на європейський рівень.

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Довідка УНІАН. В Україні налічується 18 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Південний», в Миколаївському регіоні розташовані відповідно Миколаївський порт і спеціалізований морський порт «Октябрськ». Порти Кримського регіону – Керченський, Севастопольський, Феодосія, Ялтинський і Євпаторійській. Має Україна і свої порти в Азовському регіоні – Маріупольський і Бердянський, а на Дунаї – їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський і морський порт Усть-Дунайськ. Порти Херсонського регіону – Херсонський і Скадовський. Адміністрація морських портів України почала свою роботу 13 червня 2013 р., об'єднавши держпідприємства, які увійшли до нової структури шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна.