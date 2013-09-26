Головне за день: огляд топ-новин

На МКС прибув новий екіпаж, який проведе в космосі 35 експериментів

За даними відомства, вночі корабель «Союз ТМА -10М» штатно відокремився від третього ступеня ракети-носія на орбіті штучного супутника Землі. На борту космічного корабля екіпаж 37/38-й експедиції МКС у складі командира космонавта Роскосмосу Олега Котова і бортінженерів Сергія Рязанського (Роскосмос) та Майкла Хопкінса (НАСА) . Позивний екіпажу «Пульсар».

В Україні розпочався опалювальний сезон

З 25 вересня в установах соціальної сфери Хмельницького розпочався опалювальний сезон.

Янукович підписав закон про перевибори у п'яти проблемних округах

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 457- VII «Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223».

Розпочався суд у "врадіївський справі" (фото, відео)

Першотравневий районний суд сьогодні розпочав судовий процес у справі про побиття та згвалтування міліціонерами 29-річної продавчині з Врадіївки Ірини Крашкової.

У Росії судять команду криголама Greenpeace

Тимчасово виконуючий обов'язки генерального консула України в Санкт-Петербурзі Олег Євдокимов перебуває в суді Мурманська, де слухається справа команди судна Greenpeace («Грінпіс») «Arctic Sunrise», серед яких є громадянин України Руслан Якушев.

У природоохоронній організації зазначили, що слідчі відзначають, що стосовно активістів порушено справу за статтею «піратство», адже вони хотіли заволодіти майном і погрожували застосуванням сили у складі організованої групи.

Держборг України в серпні скоротився майже на 900 мільйонів доларів

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за серпень 2013 скоротилася на 867 млн ​​дол, або на 1,25% , - 68,352 млрд дол.

Знайдено тіла двох зниклих після катастрофи лайнера Costa Concordia

Тіла двох людей, які зникли після аварії лайнера Costa Concordia, було знайдено в четвер в результаті пошуково-рятувальної операції, яка відновилася на судні з початку тижня. Тепер проводитиметься генетична експертиза останків.

Азаров запевняє, що формула відносин "3 +1" між Україною та МС почала працювати

Ініційована Президентом України Віктором Януковичем формула відносин "3 +1" між Україною і країнами Митного союзу почала реально працювати.

Це підкреслив прем'єр- міністр Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи результати візиту до Астани і участь у першому засіданні Вищого Євразійського економічного ради на рівні глав урядів.

США можуть розглянути питання про повернення Мельника в Україну

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєтт вважає, що співпраця України і США в правоохоронній сфері дозволяє розглянути питання про повернення в Україну колишнього ректора Мельника.

Також Пайєтт зазначив, що США зацікавлені у розвитку демократії в Україні і вони продовжать підтримку громадянського суспільства і спроби звільнити Тимошенко. Активна підтримка Сполученими Штатами підписання Угоди про асоціацію з ЄС викликана саме бажанням затвердити в Україні демократію.

Асад не виключає операції США навіть після згоди знищити хімзброю

Президент Сирії Башар Асад не виключає можливості того, що США почнуть військові дії проти країни, навіть незважаючи на її згоду знищити запаси хімічної зброї.

Асад в інтерв'ю іспаномовному телеканалу Telesur також висловив побоювання, що опозиція намагатиметься заблокувати доступ інспекторів ООН, які, як очікується, приїдуть до країни для охорони об'єктів, де зберігаються арсенали сирійського хімзброї.

Синоптики обіцяють всього кілька днів Бабиного літа

Після дощового вересня Україні обіцяють прохолодний жовтень. У першій половині місяця як співробітники Укргідрометцентру, так і народні синоптики пророкують всього кілька сонячних і теплих днів.

У цей час повітря прогріється до +15 ... +18 градусів, хоча ночі будуть холодні. А ось у другій половині жовтня буде +2 ... +5 градусів. До ожеледиці і снігу радять готуватися з початку грудня.