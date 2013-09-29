У Житомирі відзначили 250-річчя костьолу Римсько-католицької церкви

У святкуванні взяли участь представники Римсько- католицької церкви з Польщі та Ватикану.

Як передає кореспондент УНІАН, на відзначення ювілейної дати до храму завітали священнослужителі Архієпископ Мечислав Мокшицький, Римо-католицький архієпископ, ватиканський дипломат, Апостольський Нунцій в Україні Томас Едвард Ґалліксон, Архієпископ Київсько-Житомирської дієцезії Петро Мальчук, Єпископ-ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-Католицької Церкви Ян Пурвінський, Єпископ-помічник Віталий Скомаровский, міністр Ордену Братів менших в Україні отець Доброслав Копистеринський, Архиєпископ Житомирський і Овруцький Ізяслав.

На святкуванні прозвучало, що 250 років тому, 26 вересня 1763 року, в Житомирі утворено францисканський чернечий дім. Спочатку під опікою Св. Йоанна з Дуклі був побудований монастир та дерев’яний храм, який у 1820 згорів.

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Упродовж ХІХ-ХХ cт. приміщення храму використовувалося як кінотеатр, бібліотека, будинок народної творчості тощо. У 1997 році екселенція Ян Пурвінський освятив храм, а в 2006 році францисканцям були повернуті колишні монастирські приміщення, зайняті у радянський час обласним військкоматом.

Відвідало святкові богослужіння також і керівництво області та міста. Міський голова Володимир Дебой, який прийшов на святкову службу Божу разом із дружиною, привітав прихожан храму із великим святом. Він подякував отцю Мирославу за те, що сьогодні Семінарійський костьол щоденно допомагає людям знедоленим як духовно, так і матеріально, що нині активно відновлюються приміщення, які донедавна були військкоматом.

З нагоди свята міський голова передав пожертву на храм.

Наступного тижня, 6 жовтня, в рамках святкування 250-річчя Семінарського костелу парафії св. Йоана з Дуклі на стіні костелу буде відкрито пам`ятну дошку католицькому святому Зиґмунду Щесни-Фелінському, якого 11 жовтня 2009 року канонізував у Ватикані Бенедикт XVI. Майбутній святий з 1851 р навчався в Духовній семінарії в Житомирі, де тепер розташований Семінарський костел. Встановленням меморіальної дошки парафія хоче увічнити пам`ять про цього відомого учня Житомирської семінарії.

Освячення та встановлення пам`ятної дошки відбудеться за участю архієпископа Києво-Житомирської єпархії Петра Мальчука.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2006 року Житомирська облдержадміністрація своїм актом передала віруючим колишні приміщення монастиря, які за радянських часів були зайняті обласним військкоматом.