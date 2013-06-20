В Україні доходи церкви залишаються таємницею для держави (відео)

Прибутки церкви неможливо порахувати, і яка частка доходить до справді богоугодних діянь – невідомо. Окрім торгівлі та копійчаних пожертв простих парафіян, церковники живуть із видатків щедрих мирських покровителів. При цьому тільки "суд небесний" зможе запитати, чи не пішли гроші, призначені на храм, повз касу.

Це гарантує Конституція. "Церква і держава розділені в Україні. І держава немає жодного стосунку до коштів, які є пожертвами громадян до церкви", - нагадав міністр юстиції Олександр Лавринович.

За даними ТСН, у кримінальному провадженні, де фігурують викрадені черниці та заарештований бізнесмен Сергій Бут, прописана шалена сума - $ 40 млн. Що ж змушує заможних християн довіряти священикам стільки грошей?

"Арешти і санкції, які зараз почнуться, – це люди починають те, що не знають, як закінчити. Я б радив всім силовикам зупинитись і порадитись із синодом перед тим, як переходити до рішучих дій", - зауважив ударівець Валентин Наливайченко.

Традиція щедрих пожертв українських політиків не переривалася ніколи. Регіонал Олександр Герега на питання, скільки грошей він пожертвував на храм, заявив: "Це таке смішне питання, ви собі навіть не уявляєте. Тільки один костьол буде коштувати в районі 5 млн умовних одиниць". Сума пожертв часто не збігається із сумою в декларації про доходи чиновників, тому прозорість не вигідна ні спонсорам, ані церкві.

"Святі отці так само люди, і вони так само грішні, і, зрозуміло, вони будуть нести свою відповідальність за ті речі десь там", - зазначив у свою чергу комуніст Олександр Голуб.

Водночас податківці залюбки пішли би з ревізією до храмів, але їх не пускають. На цю тему регіонал Володимир Олійник розповів історію з життя: "Податківці прийшли молоді до владики Сафронія в Черкасах - а я був як раз у нього - і кажуть, що хочуть перевірити кошти. На що владика сказав дуже розумні слова: "Мама є? Жива? Жива. Підеш, у мами попросиш дозволу на перевірку церкви і прийдеш до нас".

А колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин – жива жертва зловживань із боку панотців. Тож відтепер на церкву він дає тільки публічно. "В присутності громади треба ці кошти передавати, я в цьому переконався", - заявив Литвин. Церква - це держава в державі, де панують свої товарно-грошові відносини. Але цікаво, якщо закон не може перевірити церкву, то чи може він принаймні взяти на олівець її спонсорів?