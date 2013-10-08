Самоцензура по-російськи: з остраху заборони імпорту ритейлери самі скорочують закупівлі в Україні

Про те, що закупівлі українських продуктів у Росії в серпні-вересні відчутно знизилися, повідомляє Forbes з посиланням на представників трьох компаній продуктового сектора.

Зокрема, на падіння продажів скаржаться представники ринку плодоовочевої консервації, соусів і кетчупів, для яких Росія - ключовий експортний ринок. «Ми фіксували зниження поставок в останні два місяці, - уточнює генеральний директор «Чумака» Костянтин Шевченко. - Пов'язували з жорсткістю митних процедур».

Керівник проекту консалтингової компанії «АПК -Інформ»: овочі та фрукти» Тетяна Гетьман на питання про те, наскільки скоротилися продажі українських виробників продуктів харчування в Росії, відповідає: «Різко». Російські партнери, пояснює вона, побоюються, що будь-якої миті кордон з Україною можуть «перекрити», ввести імпортні мита або нетарифні обмеження на імпорт.

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Директор відділу продажів компанії «Дари ланів» Максим Ємельяненко також відзначає деяке зменшення поставок до Росії і теж скаржиться на проблеми на митниці. «Хоча і домовилися на вищому рівні, що проблем немає, але все одно йдуть додаткові огляди та перевірки, - нарікає він. - Це додаткові витрати через простій, які хтось повинен оплачувати».

«Часто представники російських дистриб'юторів навіть називають дату - 1 листопада, - каже Гетьман. - У таких умовах закупівля українських товарів - це ризик. Тому якщо їх і закуповують, то невеликими партіями і на короткострокову перспективу». Російських контрагентів можна зрозуміти, додає експерт : якщо партія, наприклад, української консервації застрягне на кордоні, ритейлер залишиться з порожніми полицями.

Нагадаємо, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами з України, після чого українські компанії заявили, що їхні поставки на російський ринок фактично заблоковані. Федерація роботодавців України заявила, що Митна служба Росії включила до переліку «ризикових» всіх без винятку українських імпортерів.

У російському кабінеті міністрів відзначили, що рішення на рівні уряду Росії щодо регулювання імпорту українських товарів не приймалися. Прем'єр України Микола Азаров заявляв, що певні проблеми в торговій співпраці з Росією є, і вони, ймовірно, пов'язані з утворенням і структуризацією Митного союзу.

Пізніше, 18 серпня, радник Президента Росії Сергій Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але в разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом митне адміністрування може бути посилено. 20 серпня Міністерство доходів і зборів України повідомило, що Федеральна митна служба Росії повідомила про повернення до штатного режиму розмитнення українських товарів.