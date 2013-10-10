Головне за день: огляд топ-новин

РФ не виключає санкцій у разі перегляду Києвом газового контракту

"Будь-які спроби переглянути чинні газові контракти між Росією та Україною будуть мати цілком очевидні юридичні наслідки. Нашим українським партнерам, перш ніж робити подібні заяви, необхідно врахувати, що у разі одностороннього перегляду умов контракту можливе застосування санкцій", - сказала прес-секретар прем'єр-міністра РФ Наталія Тімакова.

Раніше прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна в найближчі декілька років може повністю відмовитися від імпорту газу з Росії, якщо чинний газовий договір не буде переглянутий.

Німеччина заявила про готовність прийняти Тимошенко на лікування

Про це повідомив журналістам міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле після зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві. “Німеччина зробила свою пропозицію і готова прийняти на лікування Тимошенко”, - сказав міністр, додавши, що йдеться про гуманітарну місію.

Кличко потрапив до рейтингу найнудніших боксерів сучасності

Володимир Кличко потрапив до рейтингу найнудніших боксерів світу, який склав The Guardian.

Азаров вважає ЄС надто пасивним у питанні реверсу газу зі Словаччини

Україні незрозуміла пасивна позиція Європейського Союзу в питанні налагодження реверсних поставок газу через територію Словаччини до України

"Невирішеність цього питання (поставок газу — УНІАН) до сьогодні змушує порушувати питання про політику Європейського Союзу. Зрозуміло, що будь-яка затримка в цьому питанні ускладнює наші переговорні позиції з Росією. Постає запитання - це політика Словаччини, політика Росії чи політика Європейського Союзу?", - сказав Азаров.

У РФ сподіваються, що загибель українських рибалок не зашкодить "братнім стосункам з Україною"

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що інцидент із загибеллю чотирьох громадян України в Азовському морі і поверненням п'ятого рибалки Олександра Федоровича, який вижив, політизується в Україні і має бути вирішений без втрат для двосторонніх відносин

В Україні спростили отримання допомоги при народженні дитини

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення доповнень до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини".

Харківські фанати пообіцяли поводитися чемно на матчі Україна-Польща

Харківські футбольні фанати обіцяють не використовувати фаєри та заборонену символіку під час матчу відбіркового етапу Чемпіонату світу з футболу між збірними України та Польщі, який відбудеться завтра, 11 жовтня, на стадіоні «Металіст» у Харкові.

«Фаєри ми не будемо використовувати. Тобто масово ніде нічого не буде використовуватися. У цілому ми підтримуємо й те, що стосується свастик, цифри «88». Ми самі проти проявів расизму, нацизму та фашизму, всіляких дискримінацій та будь-яких інших «-ізмів»», - заявив представник харківського руху фанатів.

Рада прийняла антирейдерський закон

Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

Названо лауреата Нобелівської премії з літератури

Нобелівську премію з літератури-2013 отримала канадська письменниця Еліс Мунро (Alice Munro)

Поранена талібами пакистанська дівчинка стала лауреатом премії Сахарова

Пакистанська дівчинка, поранена в жовтні минулого року в голову бойовиками руху "Талібан", стала лауреатом премії імені Сахарова "За свободу думки" за 2013 рік.

Двері ЄС і НАТО відкриті для України - Расмуссен

«Україні відкриті двері для поглиблення відносин з Європейським Союзом, так само як і з НАТО», - сказав генсек НАТО Андерс фог Расмуссен

ВР внесла зміни до бюджету-2013 щодо Нафтогазу

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення зміни до статті 6 Закону “Про державний бюджет України на 2013 рік” (щодо НАК “Нафтогаз України”).

Рада попередньо схвалила посилення гарантій незалежності суддів

Верховна Рада попередньо схвалила євроінтеграційний президентський проект закону про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів.

За постанову про попереднє схвалення цього законопроекту проголосували 244 із 410 народних депутатів, заєстрованих у сесійній залі.

Рівень радіації на "Фукусімі" досяг нового рекорду

Рівень радіації всередині захисної дамби на АЕС "Фукусіма-1" досяг рекордно високої позначки з моменту аварії в березні 2011 року.

Льюїс погодився битися з Кличком за $ 100 мільйонів

Колишній чемпіон світу у важкій вазі британець Леннокс Льюїс в інтерв'ю англійському виданню The Daily Mail розповів, що під час візиту до Москви йому запропонували гонорар у 50 мільйонів доларів за бій з одним з братів Кличків.

Льюїс розповів, що попросив подвоїти гонорар. Якщо сума буде збільшена до 100 мільйонів доларів, то британець готовий вийти на ринг навесні 2014 року.