ЗМІ: В Україні господарі стежать за квартирантами за допомогою прихованих камер

Деякі господарі встановлюють перед здачею в оренду в своєму житлі приховані відеокамери - найчастіше в стелі або за дзеркалом. Мета в орендодавців різна: деякі просто хочуть себе убезпечити від недобросовісних мешканців, інші ж викладають отримане відео в інтернет, повідомляє Сегодня.

На тематичних форумах власники квартир стверджують, що знімають відео заради шантажу - адже, якщо квартиранти не заплатять за проживання, їм можна пригрозити викласти ролик з інтимним відео в мережу.

Камери легко можуть встановити фірми, які зазвичай обслуговують офіси - поставити приховані камери в спальні та ванній кімнаті буде коштувати від $300 до $1 тисячі.

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«Камери здаватимуться вбудованими лампами, але будьте готові, що квартиранти можуть потягнути вас до суду: камера, виявлена ​​одного разу в спальні, може їх обурити, - розповів представник компанії Володимир. - Нас такі камери останнім часом просять встановлювати все частіше, пояснюючи, що, нібито, хочуть простежити за нянею. За окрему плату можемо зробити так, що відео буде транслюватиметься на ваш мобільний телефон або комп'ютер».

Правозахисник Едуард Багіров говорить, що йому відомий випадок, коли прихована камера стали причиною розлучення сімейної пари. «Знаю про випадки, коли прихована камера була встановлена ​​в номері приватного готелю, в саунах на Подолі і на Русанівських садах. Потрібно бути уважними: камери монтують у витяжки, дзеркала, картини, навіть у гачки в душі!» - розповів Багіров.