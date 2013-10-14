Індія може дозволити купівлю своїх банків іншими країнами

Резервний банк Індії (РБІ) незабаром введе нові правила для входження на індійський ринок іноземних банків, можливо, буде дозволена купівля місцевих банків, заявив глава РБІ Рагурам Раджан, повідомляє РІА Новости.

"Це буде велике нововведення, оскільки стане можливою навіть покупка індійських банків. Протягом найближчих двох тижнів ми повідомимо деталі. Створюючи повністю належні їм дочірні банки, зарубіжні банки отримають більше можливостей для розширення своєї діяльності в Індії. Ми дамо вам багато свободи в створенні своїх філій", - наводить заяву глави РБІ газета Business Standard.

В даний час іноземні банки в Індії діють тільки як філії, число філій обмежена.

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"Що стосується іноземних банків, то якщо ви приймtnt схему повністю субсидованj] структури, ми будемо відноситися до вас майже як до наших національних банків", - заявив Раджан, додавши, що чекає на подібне ставлення і до індійських банків за кордоном.

Реформа банківського сектора є одним з основних перетворень, які в найближчі роки має намір провести Раджан, який нещодавно очолив РБІ.