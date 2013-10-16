Більшість українців не підтримують надання російській мові статусу другої державної.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» і обнародувані на її сайті. Дослідження проводилося 26 вересня - 6 жовтня 2013 р.

За результатами дослідження, 43% респондентів підтримують надання російській мові статусу державної, 51% виступають проти цього. Близько 5% - не визначилися.

Як зазначається, в 2009 році кількість прихильників двомовності переважала над кількістю супротивників, у 2010-2011 роках їх кількість зрівнялася, а вже із середини 2012 року число супротивників двомовності стабільно вище (51-52%).

Серед найбільших прихильників двомовності - жителі Донбасу (85%), Півдня (69%) і Сходу (57%).

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Також результати дослідження показали, що лише 20% опитаних підтримують вступ України до НАТО. Не підтримують вступ України до НАТО дві третини опитаних. Ще 15% - не визначилися. Відносно більше підтримують вступ до НАТО лише на Заході країни, більше серед виборців Олега Тягнибока і Віталія Кличка, повідомляє “Рейтинг”. Це наслідок також того, що в електораті цих двох політиків більше чоловіків, а чоловіки підтримують вступ до НАТО традиційно більше, ніж жінки.

27% опитаних підтримують ідею визнати ОУН, УПА учасниками боротьби за державну незалежність України, 52% опитаних - не підтримують. Ще 20% не визначилися з цього питання.

Ставлення до цього питання до кінця не сформувалося і коливається щороку: після того, як у 2011 році рівень підтримки ідеї зріс з 20 до 27%, у 2012 році він знов погіршав – до 24%. Проте, вже в 2013 році знову покращав до 27%.

Лише 5-6% жителів Донбасу і Півдня підтримують визнання ОУН-УПА, тоді як на Заході таких більше 70%.

У ході дослідження було опитано (формалізоване інтерв'ю) 2 тисячі респондентів з числа населення України віком старше 18 років. Помилка репрезентативності дослідження (з вірогідністю 0,95): для значень близьких до 50% погрішність становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3 %, для значень близьких до 5% - не більше 1%.