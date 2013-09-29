15-метровий астероїд пролетів дуже близько від Землі

Про це повідомив РІА Новости Володимир Ліпунов з Державного астрономічного інституту імені Штернберга МГУ (ДАІШ).

За його словами, нове небесне тіло було виявлено одним з телескопів мережі МАЙСТЕР, якою керує Ліпунов. "Він був відкритий в ніч з п'ятниці на суботу станцією на Байкалі, через дев'ять годин він пролетів в 11,3 тисячі кілометрів від Землі (це нижче орбіт геостаціонарних супутників). Його розмір - близько 15 метрів", - розповів Ліпунов.

Читайте також: Повз Землю пролетить астероїд розміром до 19 метрів

За його словами, він і його колеги відправили інформацію про спостереження в Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу, але поки центр не випустив офіційного повідомлення про відкриття - такі повідомлення поширюються, коли відкриття підтверджуються іншими обсерваторіями.

Астроном зазначив, що зараз астероїд пішов у ту зону, де його спостереження практично неможливі.

Вчені розглядали можливість, що цей астероїд насправді є ступенем ракети-носія або марсіанської автоматичної станції - його траєкторія проходила близько до Марсу, але пошуки в каталозі космічного сміття результату не дали.