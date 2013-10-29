За $500 в Україні можна купити "чистий" паспорт з будь-якою пропискою - ЗМІ (відео)

В Україні живуть сотні тисяч людей, які не можуть отримати нові паспорти, і на них охоче заробляють усі, хто має відповідні можливості, повідомляє ТСН.

В офіційній установі вартість прописки, якщо ви не маєте власного місця проживання, складає близько $ 2000, однак мати справу з офіційними установами не завжди надійно – навіть за умови надання потрібних коштів можуть не прописати.

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Набагато легше звернутись до неофіційних контор, які оформляють справжній український паспорт всього за добу і дешевше. Адреси таких фірм легко знайти в Інтернеті. Вони торгують втраченими паспортами, які за якихось причин не були засвічені в міліцейських базах.

"Якщо ви хочете паспорт для взяття кредиту, це буде коштувати більше $ 500, якщо паспорт на який ви не плануєте брати кредит - це в районі $ 300-400. Все залежить від того, чистий він чи ні. Чи був він в реєстрі вкрадених, втрачених і так далі", - кажуть у підпільній "паспортній" конторі.

"Чисті" паспорти не проходили за міліцейськими орієнтуваннями, інші десь вже можуть бути "засвіченими", можливо це паспорт втрачений, або належить загиблій людині, але вони залишаються справжніми документами громадянина України. В залежності від потреб в ньому роблять "необхідні коректування".

У такому псевдо-паспортному столі можна зробити собі і прописку за смаком, в залежності від побажання клієнта штамп про прописку можуть залишити чистим, тож вписати туди можна будь-яку адресу.