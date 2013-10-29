УЗ запровадила посадку за електронним квитком на потяг № 91/92 Київ - Львів

Згідно з повідомленням, пасажири, які придбали квитки через Інтернет, зокрема на потяг № 91/92 Київ - Львів - Київ, можуть більше не звертатися в залізничні каси, а з самостійно роздрукованими електронними проїзними документами відправлятися на посадку в потяги.

«Квитки, придбані на вищезазначений потяг через Інтернет до 29 жовтня 2013 року, потрібно обміняти в залізничній касі на проїзні документи, роздруковані на бланках встановленого зразка», - зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує запровадити електронний квиток без обов'язкового паперового підтвердження у вигляді фіскального документа на всі потяги внутрішнього сполучення до кінця 2013 року. Зокрема, до кінця жовтня відомство планує запровадити цю послугу в таких потягах, як №79/80 Київ - Дніпропетровськ – Київ, № 105/106 Київ – Одеса - Київ.