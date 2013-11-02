Річка затопила два села на Кіровоградщині (відео)

На Кіровоградщині річка Велика Вись затопила два села. Рівень води в ній почав підвищуватися ще влітку, а зараз настала справжнє повінь. Залило городи, дороги і підвали, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Чому річка, на якій навіть навесні не було повені, раптом розлилася восени, зараз з'ясовує спеціальна комісія.

Велика вода прийшла несподівано і затопила городи разом з урожаєм, який не встигли зібрати. У багатьох під воду пішли і нові посіви.

Вода фактично перервала сполучення між сусідніми селами. Потужним потоком знесло зведену за рахунок селян кладку, що з'єднувала берега річки .

"Тут ось було недалеко. Пройшов 200-300 метрів і базар, і аптека, і магазин. У Коробчине там все, а тепер куди ж? На міст людям ходити. Немає іншого виходу, а не кожна людина може дійти туди", - каже житель села Рубаний Міст Петро Муковоз.

Рівень води піднявся настільки, що затопило не лише городи вздовж річки, а й погреби, вигрібні ями і колодязі . Тепер вода у криниці не придатна для пиття.

"П'ємо, п'ємо, а що нам робити? У нас дитина маленька, купаємо в цій воді", - кажуть місцеві жителі.

Селяни Кіровоградщини обурені. У своїй біді вони звинувачують гірничо-збагачувальний комбінат, який для виробничих потреб бере воду з річки і профінансував зведення греблі. Головний технолог комбінату звинувачення селян відкидає.

"Дамба тут ні при чому. Затоплення сталося з причини неузгодженості дій під час того, як відбувався спуск води з Кам'янського водосховища. Плюс, одночасно було спускання ставків вище за течією. Плюс, проливні дощі на початку жовтня", - пояснює головний технолог гірничо - збагачувального комбінату Олександр Лазарєв.

У райдержадміністрації створили комісію для розслідування причин повені. Поки що до єдиного висновку фахівці не прийшли.

"На місці подій були присутні фахівці обласної екологічної служби, які повинні надати нам офіційні висновки. Вже за результатами цих офіційних висновків будуть вжиті заходи", - повідомив перший заступник голови Новомиргородської РДА Юрій Забажан.