Податкову очолить Буряк, а митницю - Хорошковський?

Фаворитами на посаду глави Державної податкової адміністрації є депутат Сергій Буряк, а на посаду Державної митної служби – Валерій Хорошковський.

Про це повідомляють інформовані джерела "Української правди"в блоці Тимошенко.

Співрозмовник "Української правди" зазначив, що призначення керівників податкової і митниці має відбутися у п’ятницю.

"З призначенням Буряка і Хорошковського на посади з високим потенціалом корупції прийдуть люди, які мають активи на мільярд доларів кожний. Тому займатися корупцією у них просто не буде сенсу", - зазначили джерела в блоці Тимошенко.

Як відомо, Сергій Буряк є співвласником Брокбізнесбанку, а Валерій Хорошковський – акціонер медіа-групи, до якої входять канали "Інтер", НТН, К1, К2 та низка інших.

Напередодні уряд Тимошенко зробив перше кадрове призначення – головою Контрольно-ревізійного управління став Микола Сивульський.