В Україні до кінця тижня - грозові дощі

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях, у Криму та Приазов’ї грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с; на решті території місцями невеликі короткочасні дощі, грози; у східних областях без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 15-20°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 24-25 червня у західній частині очікується хмарна погода з проясненням, часом дощ, в окремих районах град, 24 червня у Карпатах місцями сильний дощ; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 15-20°. На решті території мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 16-21°, вдень 26-31°, у південних областях місцями 32-35°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

26 червня в Україні, 27 червня у західних та північних областях місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-21°, вдень 27-33°, місцями, окрім західних та північних областей, 35°.

У Києві та області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°; по області вночі 16-21°, вдень 26-31°.

24-25 червня - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°.

26-27 червня - окремі короткочасні дощі, грози. Температура істотно не зміниться.