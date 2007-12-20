Зварич вказав Путіну, як вийти на чисту правду

Останні заяви Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА щодо України є цинічним втручанням у внутрішні справи нашої держави, вважає заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ.

Як повідомляє офіційний сайт блоку, Р.ЗВАРИЧ зазначив, що “це є цинічне втручання у внутрішні справи нашої держави. Жодна інша держава такого собі ніколи не дозволяла". "Така поведінка з боку Російської Федерації є просто образливою для України”, - додав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, даючи оцінку діяльності воїнам ОУН-УПА, “потрібно усвідомлювати, що значна частина лідерів ОУН-УПА або були розстріляні німецькими фашистами, або впродовж довгих років відбували покарання в німецьких концтаборах”.

“Є чимало документів, які свідчать про те, що ще далеко до того, як радянські війська почали боротися з німецькими фашистськими окупантами, зокрема після підписання пакту Молотова-Ріббентропа, ОУН-УПА вела завзяту підпільну боротьбу проти німецьких фашистів”, - зазначив Р.ЗВАРИЧ.

Він вважає, що потрібно “провести круглі столи на рівні істориків, де проаналізувати документи, які вже зараз розсекречуються СБУ”. “Об’єктивний аналіз неупереджених істориків дасть можливість вийти на чисту правду, про яку, я переконаний, і зараз російський Президент знає”, - підкреслив він.

На думку Р.ЗВАРИЧА, головна причина активізації антиукраїнських висловлювань Р.ПУТІНА “полягає в тому, що зараз в Росії готуються до виборів”. “І, як це вже традиційно склалося, у такі періоди російським вождям завжди потрібно підпалювати антиукраїнські настрої, які ще, на жаль, залишилися досить активними в російському суспільстві”, - додав він.