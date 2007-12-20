У Харківській області оголосили штормове попередження

15:31, 20 грудня 2007
Суспільство
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Сильні пориви вітру до 15-20 м/с

У зв’язку із наближенням різкої зміни погоди у Харківській області оголошено штормове попередження.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації.

За даними обласного гідрометцентру, вночі в області та у Харкові очікуються сильні пориви вітру швидкістю до 15-20 м/с, подекуди невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура по області - від мінус 4 до плюс 5 градусів.

 

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