У Харківській області оголосили штормове попередження

У зв’язку із наближенням різкої зміни погоди у Харківській області оголошено штормове попередження.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації.

За даними обласного гідрометцентру, вночі в області та у Харкові очікуються сильні пориви вітру швидкістю до 15-20 м/с, подекуди невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура по області - від мінус 4 до плюс 5 градусів.