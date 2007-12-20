Київрада прийняла до розгляду проект бюджету
Видатки становитимуть 24 млрд. 880 млн. грн
Київрада прийняла до розгляду проект бюджету столиці на 2008 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, консолідований (з урахуванням показників районів міста - УНІАН) бюджет Києва на наступний рік передбачається в обсязі близько 24 млрд. грн., а чистий бюджет міста – 20 млрд. грн.
Відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київської міської ради і його підтримали 100 зі 103 присутніх на засіданні депутатів.
Проектом рішення «Про бюджет Києва на 2008 рік» передбачається отримати надходження до консолідованого бюджету міста в обсязі 23 млрд. 605 млн. грн., при цьому видатки становитимуть 24 млрд. 880 млн. грн. Водночас відповідні показники виключно міського бюджету становлять 20 млрд. 397 млн. грн. і 20 млрд. 796 млн. грн.
Під час презентації проекту бюджету столиці-2008 начальник Головного фінансового управління КМДА Віктор ПАДАЛКА зазначив, що порівняно з 2007 роком обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету Києва збільшується у 1,5 рази. Зокрема, спеціальний фонд у 2007 році становив 4 млрд. 860 млн., а у 2008 році передбачається в обсязі 7 млрд. 450 млн. грн. В.ПАДАЛКА наголосив, що аналогічна динаміка зростання - і у видатках бюджету Києва.
За його словами, бюджет-2008 є більш соціально спрямованим, ніж цьогорічний, і обсяг видатків на соціальні програми передбачено збільшити на 1 млрд. 845 млн. грн.
За його даними, найбільшим джерелом доходів загального фонду бюджету Києва є податок з доходів фізичних осіб – 11 млрд. 265 млн. грн., що становить понад 80% надходжень загального фонду бюджету міста без урахування субвенцій або у майже 1,5 рази більше очікуваних надходжень від податку цього року.
Також В.ПАДАЛКА повідомив, що очікується отримати надходження від плати за землю в обсязі 1 млрд. 656 млн. грн., що у 2,3 рази більше, ніж у 2007 році. У 1,8 рази збільшуються надходження цільових фондів від очікуваних у поточному році і вони становитимуть 2 млрд. 513 млн. грн.
Що стосується видатків бюджету Києва на 2008 рік В.ПАДАЛКА зазначив, що у них зроблено акценти на формування фондів заробітної плати, а також соціальний захист населення, а також значно збільшено видатки на медичні заклади, зокрема, щодо харчування хворих та медикаментозного забезпечення.
За його словами, зокрема, видатки на допомогу малозабезпеченим верствам населення передбачаються в обсязі 262 млн. грн.
В.ПАДАЛКА додав, що до соціального захисту також можна віднести видатки міського бюджету, пов’язані з невідповідністю діючих тарифів на житлово-комунальні послуги і перевезення пасажирів. У складі цих видатків передбачено дотацію житловому господарству міста в розмірі 608 млн. грн., з яких на відшкодування різниці у собівартості послуг та тарифів буде спрямовано 335 млн. грн. (включає компенсацію по тарифах на водопостачання, тепло та водовідведення). Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету передбачаються видатки на покриття збитків підприємств, що виробляють і постачають теплову енергію для населення, які виникли ще у 2006 році у зв’язку із підвищенням ціни на природній газ – це 136 млн. грн.
Таким чином, як зазначив В.ПАДАЛКА, загальна сума компенсації та дотації органам житлового господарства, «Київенерго», Дарницькій ТЕЦ та «Київводоканалу» становить 745 млн. грн., що також є соціальним захистом населення.
Окремо передбачається виділення 157 млн. грн. для компенсації збитків «Київпастрансу» і Київського метрополітену, враховуючи, що діючі тарифи не відповідають економічно обґрунтованим.
В.ПАДАЛКА також повідомив, що на капітальні вкладення у проекті бюджету Києва передбачено видатки в обсязі 5 млрд. 313 млн. грн. Ще 1 млрд. 378 млн. грн. передбачено у проекті держбюджету-2008 для Києва з метою реалізації заходів з підготовки до Євро-2012, що також враховано у видатках бюджету міста.
За словами В.ПАДАЛКИ, бюджет на наступний рік столиці, який запропонований на розгляд депутатів, «напружений і по надходженнях, і по видатках». Він також наголосив, що на сьогодні невідомі контрольні показники Києва, які мають надійти, виходячи з державного бюджету України, який ще не затверджено у парламенті.
В.ПАДАЛКА звернувся до міських депутатів з проханням швидше подати всі свої зауваження та пропозиції до напрацьованого проекту бюджету з тим, щоб затвердити його до Нового року.
Як було вирішено на сесії Київради, наступного тижня проект бюджету міста передбачається знову розглянути і, можливо, навіть затвердити. У разі необхідності після отримання контрольних показників після затвердження держбюджету в нього будуть внесені корективи та затверджені зміни.