Київрада прийняла до розгляду проект бюджету столиці на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, консолідований (з урахуванням показників районів міста - УНІАН) бюджет Києва на наступний рік передбачається в обсязі близько 24 млрд. грн., а чистий бюджет міста – 20 млрд. грн.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київської міської ради і його підтримали 100 зі 103 присутніх на засіданні депутатів.

Проектом рішення «Про бюджет Києва на 2008 рік» передбачається отримати надходження до консолідованого бюджету міста в обсязі 23 млрд. 605 млн. грн., при цьому видатки становитимуть 24 млрд. 880 млн. грн. Водночас відповідні показники виключно міського бюджету становлять 20 млрд. 397 млн. грн. і 20 млрд. 796 млн. грн.

Під час презентації проекту бюджету столиці-2008 начальник Головного фінансового управління КМДА Віктор ПАДАЛКА зазначив, що порівняно з 2007 роком обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету Києва збільшується у 1,5 рази. Зокрема, спеціальний фонд у 2007 році становив 4 млрд. 860 млн., а у 2008 році передбачається в обсязі 7 млрд. 450 млн. грн. В.ПАДАЛКА наголосив, що аналогічна динаміка зростання - і у видатках бюджету Києва.

За його словами, бюджет-2008 є більш соціально спрямованим, ніж цьогорічний, і обсяг видатків на соціальні програми передбачено збільшити на 1 млрд. 845 млн. грн.

За його даними, найбільшим джерелом доходів загального фонду бюджету Києва є податок з доходів фізичних осіб – 11 млрд. 265 млн. грн., що становить понад 80% надходжень загального фонду бюджету міста без урахування субвенцій або у майже 1,5 рази більше очікуваних надходжень від податку цього року.

Також В.ПАДАЛКА повідомив, що очікується отримати надходження від плати за землю в обсязі 1 млрд. 656 млн. грн., що у 2,3 рази більше, ніж у 2007 році. У 1,8 рази збільшуються надходження цільових фондів від очікуваних у поточному році і вони становитимуть 2 млрд. 513 млн. грн.

Що стосується видатків бюджету Києва на 2008 рік В.ПАДАЛКА зазначив, що у них зроблено акценти на формування фондів заробітної плати, а також соціальний захист населення, а також значно збільшено видатки на медичні заклади, зокрема, щодо харчування хворих та медикаментозного забезпечення.

За його словами, зокрема, видатки на допомогу малозабезпеченим верствам населення передбачаються в обсязі 262 млн. грн.

В.ПАДАЛКА додав, що до соціального захисту також можна віднести видатки міського бюджету, пов’язані з невідповідністю діючих тарифів на житлово-комунальні послуги і перевезення пасажирів. У складі цих видатків передбачено дотацію житловому господарству міста в розмірі 608 млн. грн., з яких на відшкодування різниці у собівартості послуг та тарифів буде спрямовано 335 млн. грн. (включає компенсацію по тарифах на водопостачання, тепло та водовідведення). Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету передбачаються видатки на покриття збитків підприємств, що виробляють і постачають теплову енергію для населення, які виникли ще у 2006 році у зв’язку із підвищенням ціни на природній газ – це 136 млн. грн.

Таким чином, як зазначив В.ПАДАЛКА, загальна сума компенсації та дотації органам житлового господарства, «Київенерго», Дарницькій ТЕЦ та «Київводоканалу» становить 745 млн. грн., що також є соціальним захистом населення.

Окремо передбачається виділення 157 млн. грн. для компенсації збитків «Київпастрансу» і Київського метрополітену, враховуючи, що діючі тарифи не відповідають економічно обґрунтованим.

В.ПАДАЛКА також повідомив, що на капітальні вкладення у проекті бюджету Києва передбачено видатки в обсязі 5 млрд. 313 млн. грн. Ще 1 млрд. 378 млн. грн. передбачено у проекті держбюджету-2008 для Києва з метою реалізації заходів з підготовки до Євро-2012, що також враховано у видатках бюджету міста.

За словами В.ПАДАЛКИ, бюджет на наступний рік столиці, який запропонований на розгляд депутатів, «напружений і по надходженнях, і по видатках». Він також наголосив, що на сьогодні невідомі контрольні показники Києва, які мають надійти, виходячи з державного бюджету України, який ще не затверджено у парламенті.

В.ПАДАЛКА звернувся до міських депутатів з проханням швидше подати всі свої зауваження та пропозиції до напрацьованого проекту бюджету з тим, щоб затвердити його до Нового року.

Як було вирішено на сесії Київради, наступного тижня проект бюджету міста передбачається знову розглянути і, можливо, навіть затвердити. У разі необхідності після отримання контрольних показників після затвердження держбюджету в нього будуть внесені корективи та затверджені зміни.