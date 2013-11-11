ЄБРР прогнозує зростання української економіки в 2014 році на рівні 1,5%

Про це йдеться в звіті ЄБРР, опублікованому на сайті банку.

За інформацією ЄБРР, економіка України перебуває в стані падіння, починаючи з третього кварталу 2012 року, що пов'язано з негативним впливом зовнішніх чинників, поганим бізнес-середовищем і нестабільністю внутрішньої політики. Зниження зовнішнього попиту призвело до падіння виробництва в таких ключових секторах, як машинобудування, металургія та хімічна промисловість, при цьому продовжує скорочуватися будівництво.

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«Хоча рецесія, ймовірно, завершиться в четвертому кварталі 2013 року, за рахунок низької бази порівняння минулого року й близького до рекорду врожаю зерна, подальше відновлення, ймовірно, буде дуже повільним, якщо лише влада не почне реалізацію програми реформ", - зазначається в повідомленні.

За оцінками ЄБРР, кредитування розвивається повільними темпами, що пов'язано з високими процентними ставками в національній валюті на рівні 20%, при цьому Нацбанк продовжує посилювати контроль руху капіталу. Зовнішні ризики, як зазначає ЄБРР, залишаються дуже високими, тоді як резерви НБУ скоротилися до рівня 2,5 місяця імпорту при обмеженому доступі уряду до міжнародних ринків капіталу.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР прогнозував зниження на 0,5% ВВП України в 2013 році в травні цього року.

Світовий банк у жовтні цього року погіршив прогноз зростання економіки України за підсумками 2013 року до 0% із раніше прогнозованого показника в 1%.

За версією Міжнародного валютного фонду, ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 0%, за версією міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг» - 1,1%.

Згідно з державним бюджетом на поточний рік, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трлн грн, зростання ВВП - 3,4%.