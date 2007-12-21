За фактом доведення до банкрутства ”Укртатнафти” порушили кримінальну справу

У Полтавській області порушено кримінальну справаУ Полтавській області порушена кримінальна справа за фактом доведення до банкрутства нафтової компанії ЗАТ "Укртатнафта". З фактів слідства виходить, що державі був завданий збитку у розмірі 153 млн. грн, а сама "Укртатнафта" виявилася неплатоспроможною. Про це повідомляє «КоммерсантЪ».

Ъ зазначає, що вчора у розпорядженні газети опинилася копія ухвали слідчого в особливо важливих справах слідчого управління МВС в Полтавській області від 19 грудня про відкриття кримінальної справи і ухвалення її у виробництво за фактом доведення колишнім керівництвом підприємства до банкрутства по ст. 219 Кримінального кодексу.

В ухвалі йдеться про те, що в результаті аналізу фінансової діяльності "Укртатнафти", проведеного слідчими МВС, були виявлені ознаки доведення підприємства до банкрутства. Як відомо, до жовтня 2007 року підприємством керував Сергій Глушко.

В ухвалі також зазначено, що з початку грудня 2006 року оборотні активи підприємства не покривають поточних зобов`язань "Укртатнафти", тобто у підприємства спостерігається постійна фінансова неплатоспроможність і НПЗ не в змозі задовольняти вимоги кредиторів в повному об`ємі.

Нагадаємо, 2 листопада голова правління ЗАТ «Укртатнафта» Павло Овчаренко направив в Управління СБУ в Полтавській області інформацію про виявлені ним ознаки доведення підприємства до банкрутства його попереднім керівництвом. За його даними, збитки ЗАТ «Укртатнафта» за дев`ять місяців 2007 року склали 127 млн. грн., що, на думку голови правління, є “результатом цілеспрямованої політики по закупівлі сировини і реалізації із знижками нафтопродуктів через комерційні структури, що представляють інтереси ВАТ «Татнафта» в Україні” (засновник ЗАТ «Укртатнафта» з боку Республіки Татарстан - УНІАН).

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти в рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».