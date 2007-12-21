Микола Вересень запросить до студії архієпископа Вишгородського Павла

14:01, 21 грудня 2007
Суспільство
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Сьогодні 21 грудня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь  намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, вікарій Митрополита Київського і всія України архієпископ Вишгородський ПАВЛО. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 24 грудня о 18.40.

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