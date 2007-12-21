Микола Вересень запросить до студії архієпископа Вишгородського Павла

Сьогодні 21 грудня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, вікарій Митрополита Київського і всія України архієпископ Вишгородський ПАВЛО. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 24 грудня о 18.40.