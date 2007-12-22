У Польщі зафіксували новий спалах пташиного грипу

У Польщі зафіксовано черговий - восьмий - спалах пташиного грипу цього року. Як повідомила головний санітарний лікар Польщі Овва Лех, вірус був виявлений в містечку Садлово Парцеле в Мазовецькому воєводстві Польщі.

За її словами, новий осередок інфекції «приведе до величезних фінансових втрат». На фермі знаходиться близько 190 тисяч курей, яких доведеться знищити.

Перший випадок пташиного грипу цього року був зафіксований в Польщі 1 грудня недалеко від міста Плоцьк (Мазовецьке воєводство). Тоді було виявлено два осередки небезпечного для людини вірусу пташиного грипу H5N1 на фермах з вирощування індичок.

Газета.ру