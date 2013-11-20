ЄС виділяє мільярд євро для п'яти пострадянських країн Середньої Азії

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це після зустрічі з міністрами закордонних справ Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану заявив комісар ЄС з питань розвитку Андріс Пібалгс.

«Наразі інвестиції зосереджувались в енергетичній галузі та мінеральних ресурсах, але можливості в Середній Азії набагато більші... Я наголосив на готовності ЄС допомагати країнам регіону в боротьбі з бідністю, безробіттям, транзитом наркотиків і безпековими викликами. В наступні сім років на ці цілі, а також на зміцнення демократії, ЄС виділить один мільярд євро», сказав Пібалгс.

«Це продемонструє сильну підтримку з боку ЄС цього регіону», - зауважив він, додавши, що було також обговорено участь п'яти країн Середньої Азії в глобальній торгівлі і членство в СОТ.

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Киргизстан був першим членом СНД, який приєднався до Світової організації торгівлі (СОТ), а раніше цього року членом СОТ став Таджикистан. Казахстан активно веде переговори про членство в організації, а переговори Узбекистану та Туркменістану перебувають на початкових стадіях.

Міністр закордонних справ головуючої в ЄС Литви Лінас Лінкявічус, який також брав участь у переговорах, сказав, що час засідання у форматі ЄС-Середня Азія не випадковий.

«Ми обговорили Митний союз, Євразійський союз. Там процеси інтеграції на повну силу тривають. Казахстан є членом, а Киргизстан є майбутній членом Митного союзу. Ми обговорювали наслідки цього для торгівлі між ЄС та Середньою Азією, економічні зв'язки та інвестиції. Ми думаємо, що будь-які кроки, які знімають торгівельні бар'єри, є гарною справою», - сказав Лінкявічус.

При цьому він додав, що «саміт «Східного партнерства» відбудеться за кілька днів, і багато програм співпраці з Середньою Азією надихаються «Східним партнерством». Варто пам'ятати, що середньоазійські країни є сусідами наших сусідів».

Лінкявічус сказав, що збільшена увага до Середньої Азії з боку ЄС викликана також і виведенням військ НАТО з Афганістану наступного року і безпековими викликами перед країнами регіону.

ЄС ухвалив "Стратегію для Середньої Азії" в 2007 році, яка зосереджується на освіті, верховенстві права, забезпеченні водними ресурсами та боротьбою з бідністю.