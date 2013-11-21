ВР вшанувала пам’ять жертв Голодомору хвилиною мовчання

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак нагадав, що в суботу, 23 листопада, в Україні та світі вшановуватимуть пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років.

“Ці страшні роки ніколи не будуть забуті, світла пам'ять про безневинно загиблих навічно в наших серцях”, - сказав Рибак.

Після цього народні депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору.