ВР вшанувала пам’ять жертв Голодомору хвилиною мовчання
10:29, 21 листопада 2013Суспільство
631 0
Народні депутати України хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.
Ці страшні роки ніколи не будуть забуті - Рибак / Фото : ukraine-foto.org.ua, Влад Невський
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак нагадав, що в суботу, 23 листопада, в Україні та світі вшановуватимуть пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років.
“Ці страшні роки ніколи не будуть забуті, світла пам'ять про безневинно загиблих навічно в наших серцях”, - сказав Рибак.
Після цього народні депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter