Втрата ринку ЄС стане крахом для вітчизняного АПК - Українська зернова асоціація

Втрата ринку Європейського Союзу, у разі введення санкцій для України з боку ЄС, негативно позначиться на вітчизняному аграрно-промисловому комплексі, повідомив УНІАН президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

“Україна - найбільший постачальник зерна і продуктів його переробки до ЄС. Втрата ринку ЄС для українського АПК, у разі введення санкцій, мит, припинення кредитування і згортання інвестицій, буде крахом АПК”, - вважає Клименко.

При цьому він нагадав, що Україна не постачає зерно на ринок країн Митного Союзу (Росія, Білорусь, Казахстан).

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Як повідомляв УНІАН, 22 листопада, за тиждень до початку саміту Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 листопада, на якому планувалося підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, уряд України оголосив про припинення процесу підготовки до підписання договору, що викликало масові протести з боку українців у багатьох містах України.

Довідка УНІАН. Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує експорт зерна з України у 2013/2014 МР на рівні 29-30 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України. Прогноз урожаю зернових і зернобобових поточного року становить близько 61,5 млн тонн проти 46,2 млн тонн у 2012 році.