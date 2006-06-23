Як зростуть витрати пересічної сім`ї після підвищення ціни на газ

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що підвищення цін на природний газ, реалізовуваний для населення, – це економічна необхідність. Про це повідомив заступник начальника Департаменту з питань економіки і цінової політики НАК "Нафтогаз України" Юрій ВОЙТОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, загальний граничний рівень ціни на природний газ для населення, який безпосередньо складається з ціни газу як товару і тарифів на його транспортування і постачання, з квітня 1999 року по квітень 2006 року залишався незмінним.

Враховуючи, що тарифи на транспортування і постачання природного газу, починаючи з 2000 року, стали збитковими, НКРЕ впродовж 2000-2005 років частково їх підвищувала. При цьому основна складова ціни на природний газ для населення - вартість самого газу - знизилася до рівня, який на кінець 2005 року не забезпечував навіть відшкодування собівартості видобутку газу.

Упродовж 2000-2005 років від реалізації природного газу для населення за цінами, які не відповідають їх економічно обґрунтованому рівню, НАК "Нафтогаз України" щорічно недоотримував більш як 2 млрд. грн.

"Як результат, компанія була позбавлена можливості здійснювати в необхідному обсягу фінансування виробничих програм із забезпечення стабілізації видобутку природного газу в Україні, що в кінцевому результаті створило загрозу ще більшої залежності економіки держави від імпорту природного газу", – додав Ю.ВОЙТОВИЧ.

За його словами, таким чином, поступове приведення цін на природний газ для споживачів України, в т.ч. населення, до їх економічно обґрунтованих рівнів стало об`єктивною необхідністю.

Нагадаємо, з 1 травня 2006 року НКРЕ ухвалила рішення про підвищення на 25% граничних рівнів ціни на природний газ для населення (із 185 грн. за 1000 куб. м до 231 грн. за 1000 куб. м), а з 1 липня 2006 року НКРЕ здійснила другий етап підвищення цін на природний газ для населення (з 231 грн. за 1000 куб. м до 414 грн. за 1000 куб. м) – на 85%.

Водночас, за словами Ю.ВОЙТОВИЧА, економічно обґрунтований рівень ціни безпосередньо природного газу як товару, який забезпечить НАК "Нафтогаз України" виконання виробничих програм зі стабілізації і нарощуванню видобутку природного газу, становить 266,2 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ і цільової надбавки.

Підвищення з 1 липня ціни на газ для населення безперечно спричинить додаткові витрати пересічної сім`ї на його оплату. Порівняно з цінами, що діяли до 1 травня 2006 року, витрати пересічної сім`ї зростуть:

при користуванні лише газовою плитою та наявності централізованого гарячого водопостачання - на 5,39 грн. на місяць;

при користуванні газовою плитою і за відсутності централізованого гарячого водопостачання - на 10,06 грн. на місяць;

при користуванні газовою плитою і водонагрівачем - на 12,97 грн. на місяць;

при користуванні газовою плитою, за наявності опалювального казана (за наявності лічильників газу) - на 55,34 грн. на місяць;

при користуванні газовою плитою, за наявності опалювального казана (за відсутності лічильників газу) - на 78,24 грн. на місяць.

Також Ю.ВОЙТОВИЧ повідомив, що "Нафтогаз України" за рахунок одержаної додаткової виручки від підвищення цін на газ забезпечить додаткові надходження до бюджету, які можуть бути джерелом, необхідним для збільшення обсягів фінансування пільг і субсидій малозабезпечених верств населення.