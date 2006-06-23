Пинзеник готує амністію капіталів

Міністерство фінансів завершує розробку законопроекту щодо амністії капіталів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.

“Ми найближчим часом озвучимо, іде доопрацювання. Мені здається, хороший закон підготовлений Міністерством фінансів”, - сказав він.

В.ПИНЗЕНИК зазначив, що й органи влади, і законодавство винні у тому, що велика частина доходів громадян у минулі роки не була задекларована.

“Тому має бути одноразовий акт здійснений, що стосується доходів минулого характеру, після того можна говорити про введення інструментів непрямого контролю (за доходами громадян – УНІАН)”, - сказав В.ПИНЗЕНИК.