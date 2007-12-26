Кабмін схвалив проект держбюджету-2008

Кабінет міністрів України схвалив проект держбюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, рішення щодо схвалення проекту держбюджету було схвалено одностайно членами Кабміну.

«Проект держбюджету схвалений. Все буде добре», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр-міністр заявила, що вже в четвер зранку проект держбюджету буде переданий на розгляд Верховної Ради.

Парламент розпочне свою роботу о 16.00 у четвер саме з розгляду питання щодо ухвалення головного фінансового документу країни.