Кабмін схвалив проект держбюджету-2008
18:10, 26 грудня 2007Суспільство
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Тимошенко каже: все буде добре
Кабінет міністрів України схвалив проект держбюджету на 2008 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
За її словами, рішення щодо схвалення проекту держбюджету було схвалено одностайно членами Кабміну.
«Проект держбюджету схвалений. Все буде добре», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр-міністр заявила, що вже в четвер зранку проект держбюджету буде переданий на розгляд Верховної Ради.
Парламент розпочне свою роботу о 16.00 у четвер саме з розгляду питання щодо ухвалення головного фінансового документу країни.
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