На тендері МОЗ України щодо закупівлі «швидких» учасники розкрили свої пропозиції

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, сьогодні відбулася процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю 11 автомобілів швидкої медичної допомоги на зекономлені державні кошти від попереднього тендеру.

За результатами закупівель вдалося заощадити майже 8 мільйонів гривень, на які було оголошено окремий тендер.

Дозакупівля карет швидкої була розбита на три лоти.

На перемогу за лотом №1 (автомобіль швидкої медичної допомоги для транспортування пацієнта) претендують компанії «Практика» та «Глобалавтогруп». Вони зажадали отримати за один автомобіль «швидкої» 519 тис. грн ( на базі шасі «Peugeot Boxer») та 521 тис. грн (на базі шасі «ГАЗ 32213») відповідно.

По лоту №2 за п’ять машин екстреної медичної допомоги ці ж компанії запропонували 3 млн. 247 тис. грн та 3 млн 265 тис. грн на зазначених базових шасі.

По лоту №3 за реанімобілі на базі автомобіля «Peugeot Boxer» НВО «Практика» запросила 4 млн 220 тис. грн, а ТОВ «СітіТранспортГруп» запропонував 4 млн. 215 тис грн, але на базі «Renault Master».

«Наша компанія єдина, що запропонувала цінові пропозиції за всіма лотами, тому ми сподіваємося на перемогу хоча б в одному з них. Я переконаний, що МОЗ України зробило усе можливе, аби забезпечити рівні конкурентні умови учасникам», – наголосив представник компанії «Практика» Сергій Вілков.

В розкритті пропозицій на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги, окрім представників компаній, взяли участь представники ЗМІ та громадських організацій.

Довідка: 4 листопада 2013 року було оголошено результати тендеру, що проводив МОЗ України на закупівлю карет швидкої допомоги. В результаті тендеру одночасно буде придбано 1423 одиниці соціально необхідної техніки. Зокрема, це 148 автомобілів типу С (реанімобіль), 1 068 машини екстреної медичної допомоги типу В (в яких можна здійснювати інтенсивну терапію) та 207 одиниць автомобілів типу А (автомобіль швидкої медичної допомоги для транспортування пацієнта).