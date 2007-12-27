Гарантії щодо боргів Нафтогазу Тимошенко заклала до бюджету
16:55, 27 грудня 2007Суспільство
942 0
Та ще й фінансову підтримки компанії...
Проект державного бюджету на 2008 рік передбачає надання державних гарантій кредиторам НАК «Нафтогаз України».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в парламенті під час представлення проекту держбюджету на 2008 рік.
«Бюджет врахував всю фінансову систему НАК «Нафтогаз України» і надання державних гарантій кредиторам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, проект держбюджету повинен передбачати систему фінансової підтримки компанії.
НАК «Нафтогаз України» буде захищений від будь-яких ризиків, а також від фінансового і технічного дефолту», - наголосила вона.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter