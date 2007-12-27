Ющенко: чи будуть наступним президентом Яценюк чи Тимошенко?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що питання балотування на посаду глави держави на майбутніх виборах зараз не на часі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи існували домовленості з Юлією ТИМОШЕНКО про те, що вона не братиме участі на наступних виборах Президента, а також те, що наступником Президента може стати Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Для мене є принизливою подібна постановка питання», - сказав В.ЮЩЕНКО, пояснивши, що кожна свідома людина розуміє, що те, хто буде наступним Президентом, вирішуватиметься не сьогодні і не за сьогоднішніх обставин.

Президент зазначив, що сьогоднішня новосформована політична команда, правляча коаліція успішно працює, вона справляється з усіма викликами. У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО зазначив, що необхідно продемонструвати ефективну і злагоджену, успішну роботу, додавши, що він може пишатися тими взаємовідносинами, що склалися усередині владної команди.

«Це ті стосунки, про які я мріяв», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сподівається, що ми доживемо до тих часів, коли прийдеться відповідати на запитання, які політичні сили, які політики претендуватимуть на посаду Президента.