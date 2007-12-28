Євро і долар подорожчають у новому році?

Нової світової фінансової кризи, яка зачепить і український ринок очікують банкіри навесні, а от експерти впевнені – економічних катаклізмів не буде. Щоправда, прогнозні показники ринку на наступний рік і у аналітиків, і в практиків здебільшого збігаються.

Зокрема, прогнозують, що інфляція наступного року перевищить рівень, закладений у бюджеті. Виною цьому - відсутність достатніх інструментів її стримування. Експерти передбачають її на рівні 11-12%, передає 5 канал.

Не зазнає змін кредитно-депозитна політика, максимальна варіація ставок тут прогнозується в межах 1%.

Не очікують і ревальвації гривні, яка могла б зменшити інфляцію, кажуть фахівці. Проте, очікують подорожчання євро у першому кварталі 2008 року до семисот шістдесяти гривень за сотню, а з літа - і зміцнення долара.

Водночас, занепокоєння у банкірів викликає зростання зовнішніх дешевших запозичень на фінансовому ринку. Наступного року їх прогнозують на рівні 14-16 мільярдів доларів.

Олександр Сугоняко, президент асоціації українських банків зазначає: "Найбільшого піку - у квітні травні буде чергова міжнародна криза . Треба готуватися і заміщати ліквідність що йде із зовнішніх ринків на внутрішні".

Микола Івченко, аналітик фінансового ринку у свою чергу, каже: "Ніякої кризи не буде - пік її або зараз, або вже пройдений. Головні завдання - це боротьба з інфляцією і зменшення торгового дефіциту".