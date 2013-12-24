Стало відомо, як працюватимуть банки та пошта на новорічні свята
Великі банки на новорічні свята в Україні працюватимуть у штатному режимі
Великі банки на Новий рік будуть працювати у звичайному режимі. А отже без зайвої потреби знімати заздалегідь усю готівку поспішати не варто, повідомляє ТСН.
До того ж, безперебійно будуть працювати і банкомати таких установ, запевняють банкіри.
"Банкоматна мережа працює в штатному режимі, будь ласка, в будь-який час доби, в будь-який день, будь то святковий або вихідний, ця система працює", - заявив директор київського представництва комерційного банку Сергій Волков. Не вплинуть свята і на безготівкові розрахунки, і на інші фінансові операції.
"Крім того, працюють термінали самообслуговування, працюють у штатному режимі зони самообслуговування - вони доступні до виконання повного спектра банківських операцій", - додав Волков.
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Не поспішають знімати всі гроші з банківських карток і самі українці. Більшість опитаних "Сніданком" людей не очікують проблем з роботою банкоматів. Люди впевнені, що гроші там завжди знайдуться.
Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, більшість державних установ та організацій на новорічні свята з 1-го по 7-ме січня включно відпочиватиме.
Натомість Укрпошта, Казначейська служба та Пенсійний фонд матимуть лише два вихідні - 1-го та 7-го січня. 31 грудня для цих установ передбачений скорочений робочий день. Традиційно, цілодобово в усі святкові дні будуть працювати швидка допомога, травматологічні пункти та пункти міліції.