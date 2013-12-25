У Криму екологи борються з бізнесменом, що звалює сміття в лікувальне озеро

Активісти місцевої асоціації «Екологія і світ» ведуть боротьбу з російським підприємцем Володимиром Ярмоленко , який продовжує активно засипати озеро сміттям, незважаючи на рішення суду, пише "Сегодня".

«Після рішення Апеляційного Суду Криму підприємець Ярмоленко за допомогою найманих осіб справив засипку другої і третьої дамб, повністю перекривши дюкер - канал під автотрасою, призначений для обміну озера з морем і закачування морської води в озеро. Дамби будуються таким чином: проводяться поглиблювальні роботи, укладаються в'язанки гілок дерев, сітки з гноєм. Рідний грунт з дна озера разом з лікувальною гряззю, видобутий тут же в розкопаних кар'єрах, укладається для ущільнення і розширення дамб», - розповіли учасники акції.

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У свою чергу учасники акції прорили канали для надходження морської води з ставків в основне озеро, зібрали 14 мішків сміття вздовж берегів озера, прилеглих до траси «Феодосія - Приморський».

«Грязі озера Аджиголь зберегли свої лікувальні властивості, що підтверджено актами лабораторних досліджень Російського наукового центру реабілітації та фізіотерапії і Сакської гідрогеологічної режимно- експлуатаційної станції», - зазначили екологи.

Сам Володимир Ярмоленко раніше заявив, що не збирається припиняти роботи на озері: «Мене підтримує 90% місцевих і всі відпочиваючі. Ніхто не змусить мене знести дамбу. Я проти народу не піду».