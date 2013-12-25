У Херсонській області під час пожежі в автобусі від серцевого нападу помер водій

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Херсонській області, сьогодні, 25 грудня, о 5:38 ранку в Новій Каховці на вул. Промисловій на території КП "Автоцентр" загорівся автобус ХАЗ-031.

У результаті пожежі транспортний засіб повністю згорів. Від займання також постраждали автобуси "Сканія" і ПАЗ, що стояли поряд. Власник усіх автобусів – КП «Автоцентр».

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Попередня причина пожежі - коротке замикання електропроводки в автобусі ХАЗ-031. Розмір збитку встановлюється.

Також у повідомленні зазначається, що водій автобуса, 60-річний місцевий житель, помер від серцевого нападу до прибуття лікарів швидкої допомоги.