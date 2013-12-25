Азаров розповів, коли регіони зможуть самі формувати свої бюджети

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив при спілкуванні з представниками підприємств низку міст під час телемосту «Українська промисловість: реалії і перспективи».

«Децентралізація бюджетів - це дуже потрібне, важливе питання. Але для цього треба, щоб всі наші регіони були б вирівняні з погляду прибуткової частини, щоб промисловість завжди була однаково розвинена», - сказав Азаров.

Він відзначив, що на сьогодні різні області розвиваються нерівномірно. Так, на сьогодні деякі області є донорами, а деякі - основними одержувачами дотацій.

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«У нас, на превеликий жаль, є області-донори, які створюють в основному ВВП і основні доходи бюджету, і є області, які одержують дотації. І дотації іноді доходять до 70% потреби області. Тобто 70% ми змушені звідкись узяти і перевести у такі області», - сказав Азаров.

Він відзначив, що історично склалося, що південно-східні області, південь і центр є донорами, а західні області - одержувачами дотацій.

«Це історично склалося, що у нас південний схід, південь країни, частково центр вище розвинені, тут створюється левова частка ВВП і, природно, йде перерозподіл ресурсів у західні області, які у нас всі практично дотаційні. Є райони, де рівень дотацій визначає бюджет. Тому історично завдання наше полягає у тому, щоб вирівняти наші регіони, підняти їх, і тоді з'явиться можливість закріпити власні джерела доходів на території цього регіону, і в центр забирати тільки те, що необхідне для загальнодержавних потреб», - сказав Азаров.

«Тому ідея децентралізації бюджетів - це наша ідея, але ця ідея, якій розвиватися протягом 10-15 років, як мінімум», - відзначив прем'єр.