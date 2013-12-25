У Севастополі затримали чиновника Міндоходів за хабар у 1,6 млн грн

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Міністерства доходів і зборів спільно з представниками Генеральної прокуратури і Служби безпеки України затримали на місці злочину керівника одного з оперативних підрозділів Головного управління Міндоходів у Севастополі під час передачі йому хабара у розмірі 1,6 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

«Чиновник вимагав 1,6 млн грн від керівництва одного з місцевих підприємств за сприяння в уникненні покарання і арешту майна», - повідомили у Міндоходів.

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Як наголошується, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Міністерства доходів і зборів ведуть оперативний супровід досудового розслідування.

Довідка УНІАН. У 2013 році у рамках виконання загальнонаціональної програми протидії корупції в Україні Головне управління внутрішньої безпеки Міндоходів провело понад 3 тис. службових перевірок. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 1 тис. чиновників, звільнено 144 чиновники.