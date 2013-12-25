Жінок-депутатів з ПР та КПУ закликали публічно засудити побиття Чорновол

Представниці опозиційних фракцій ВО «Батьківщина» та ПП «УДАР», що є членами Міжфракційного об’єднання «Рівні можливості» закликають жінок, які входять до фракцій Партії регіонів та Комуністичної партії, публічно засудити побиття журналістки і громадської активістки Тетяни Чорновол.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві представниць МФО «Рівні можливості» від опозиції щодо побиття журналістки Чорновол.

Як наголошується в заяві, «вся Україна шокована фактом звірячого побиття Тетяни, яку понівечили у ніч з 24 на 25 грудня 2013 року. Молоду жінку, маму двох малолітніх дітей».

Представниці МФО «Рівні можливості» від опозиції розцінюють побиття Чорновол не лише як спробу залякати її і змусити зупинитися в своїх резонансних розслідуваннях, а як замах на вбивство опозиційного громадського діяча. Жінки-депутати повідомили, що звернулися до Генерального прокурора України з вимогою відкрити відповідне кримінальне впровадження.

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На їхню думку, у даному випадку мова йде не про факт хуліганства (а саме за частиною другою ст. 296 Кримінального кодексу України, за даними ЗМІ, відкрито кримінальне провадження), а про переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою (частина друга статті 171 Кримінального кодексу України), а також замах на вбивство (стаття 115 Кримінального кодексу України).

Представниці МФО «Рівні можливості» від опозиції просять жінок-політиків, підтримати це звернення і вимогу якнайшвидше знайти і покарати замовників зухвалого нападу і виконавців. «Хочемо сподіватися, що ви усвідомлюєте власну відповідальність за ситуацію в Україні, за ескалацію насильства і жорстокості. Публічне засудження злочину - це питання моралі і честі, нашої з вами спільної відповідальності за те, щоб зупинити цю жорстокість до жінок, що стає нормою», - наголошується у заяві і зазначається: «Ваше мовчання, ваші спроби уникнути публічної позиції - стане вашим виправданням насильства і безкарності».

Представниці МФО «Рівні можливості» закликають: «Шановні колеги, ми просимо кожну з вас приєднатися до нашого звернення і публічно висловити свою позицію щодо неприпустимості насильства по відношенню до жінок. Тим більше, якщо ці жінки займають активну громадську позицію».

Довідково: До МФО «Рівні можливості входить 28 депутатів. Жінок опозиції у МФО представляють 14 народних депутаток з фракції ВО «Батьківщина» та ПП «УДАР».