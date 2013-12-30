Справу про загибель дитини в каналізаційному колекторі у Львові передано до суду

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Львова, у рамках кримінального провадження за цим фактом було затримано начальника дільниці каналізаційних мереж західного району львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал». Посадовцю було оголошено про підозру в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), та обрано міру запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту.

За процесуального керівництва прокуратури Залізничного району Львова під час досудового розслідування, проведено низку експертиз, що засвідчили незадовільний технічний стан каналізаційного колодязя, в який провалилась дитина.

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При цьому встановлено, що зазначений начальник дільниці «Львівводоканалу», усупереч своїм посадовим обов’язкам, не забезпечував належного обстеження колектора та не організовував жодних ремонтних робіт із заміни окремих його елементів, котрі перебували в аварійному стані. Така недбалість і призвела до згаданого трагічного випадку.

Прикметно, що сьогодні ж у Росії було винесено вирок чиновникам, відповідальним за загибель дитини в каналізаційному колекторі в Брянську. Як передає РИА Новости, директор МУП "Брянський міський водоканал" і колишній головний інженер підприємства визнані винними у справі про загибель дитини в колекторі - першому суд обмежив свободу на два роки, другий звільнений від покарання у зв'язку з амністією.

27 грудня досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно підозрюваного посадовця скеровано на розгляд Залізничного районного суду міста Львова.

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня у Львові по вул. Широкій під час прогулянки з родичами у відкритий люк каналізаційного колектора впала дитина 2010 р.н.

11 жовтня рятувальники знайшли тіло загиблого хлопчика в каналізаційному колекторі в мікрорайоні Левандовка за півтора кілометра від місця падіння.

Того ж дня в рамках кримінального провадження за фактом падіння дитини в каналізацію був затриманий начальник дільниці каналізаційних мереж «Львівводоканалу».