У січні пенсії українцям виплачуватимуть у два етапи

У січні пенсії українцям виплачуватимуться у два етапи. Про це сьогодні заявила після селекторної наради з представниками регіонів міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці, Л.ДЕНИСОВА наголосила, що з 2 січня будуть виплачуватися пенсії на рівні грудня, оскільки бюджет країни на 2008 рік, у якому передбачено збільшення пенсій, прийнятий тільки 28 грудня і буде підписаний Президентом найближчими днями, тому пенсіонери у січні отримають пенсію у два етапи.

За словами міністра, на першому етапі пенсії виплатять у старому обсязі, а на другому передбачається видати доплати після перерахунку пенсій.

Під час селекторної наради Л.ДЕНИСОВА поставила головною вимогою, щоб пенсії та соціальні допомоги у підвищених розмірах були виплачені вчасно й у повному обсязі, а робота фахівців головних управлінь праці та соціального захисту облдержадміністрацій, як і регіональних відділень Пенсійного фонду, була організована з 2 січня 2008 року таким чином, аби обійтися без черг. «Заяви про перерахунок пенсій нікому писати не доведеться, - це буде зроблено автоматично. Але раптом пенсіонер захоче звернутися за консультацією, він повинен отримати її і при цьому не стояти півдня у черзі, як це було раніше», - підкреслила Л.ДЕНИСОВА.

Вона нагадала, що з 1 січня починається черговий етап пенсійної реформи, зокрема, підвищується коефіцієнт за кожний відпрацьований рік стажу. З 1 січня коефіцієнт становитиме 1,2; а з 1 жовтня – 1,35. Крім того, збільшується заробітна плата для нарахування пенсії - з 306 грн. (яка враховувалася при перерахунку пенсії в 2004 році) до 928 грн., тобто більше ніж утричі.