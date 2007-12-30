Тимошенко: бюджет - найкращий подарунок

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вирішила ввести нову традицію новорічних вітань влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила у зверненні до українського народу на Першому національному каналі в суботу.

«Хочу, щоб влада не просто, весело усміхаючись з екранів телевізорів, передавала привіт з-під ялинки і обмежувалася побажаннями абстрактних успіхів і спільного благополуччя. Я хочу, щоб щороку влада готувала для вас свої подарунки до Нового року. Власне навіть не подарунки дарувала, а повертала величезні борги влади перед вами», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Своїм новорічним подарунком прем`єр-міністр назвала прийнятий у п`ятницю проект державного бюджету на 2008 рік.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в бюджеті – 2008 збільшено витрати на культуру майже вдвічі, також вдвічі збільшено витрати на видання книг українською мовою, на 1 млрд. грн. збільшено витрати на науково-технічну діяльність.

Прем`єр-міністр повідомила, що значно збільшено витрати на соціальні виплати. Зокрема, на 10 млрд грн. збільшено витрати Пенсійного фонду.

За її словами, в кінці 2008 року буде прийнято єдиний Пенсійний кодекс, який дозволить справедливо нараховувати пенсії. Крім того, пенсії дітей війни буде прирівняно до пенсій учасників війни.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що наступного року буде відновлено дію пільг, припинених колишнім урядом України. «Ми повертаємо дію всіх цих законів (62 закони). Йдеться не про абстрактні речі, а про інтереси 11 млн. людей, які були несправедливо і незаконно обмежені минулим урядом», - зазначила прем`єр-міністр.