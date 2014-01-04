В Одеській області затримали чоловіка з гранатою в руках
15:46, 04 січня 2014Суспільство
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В Овідіопольському районі Одеської області 3 січня затримали чоловіка з гранатою «Ф-1» у руках
У чоловіка забрали гранату при особовому огляді / Фото : fire.berdyansk.net
Як повідомив УНІАН джерело в Головному управлінні МВС в Одеській області, до Овідіопольського райвідділу надійшло повідомлення про те, що в селі Надлиманське розгулює чоловік, у якого в руках предмет, схожий на гранату.
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«Під час перевірки повідомлення виявлено громадянин, 1961 р.н., у якого при особистому огляді знайшли і вилучили гранату «Ф-1». Під час здійснення подальшої перевірки у затриманого вилучено сім набоїв калібру 9 мм і один - калібру 7,62 мм», - повідомили у відділі.
Вилучене направлено на експертизу.
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