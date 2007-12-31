Російський культурний центр відкриє на Житомирщині пам’ятник Рокосовському
00:42, 31 грудня 2007Суспільство
1094 0
... у Новограді-Волинському
Російський культурний центр відкриє на Житомирщині у січні наступного року пам’ятник двічі Герою Радянського Союзу маршалу Костянтину Рокосовському.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у центрі, який вже другий рік діє в області.
За ініціативи культурного центру пам’ятник встановлять у Новограді-Волинському. Представники центру вже провели переговори з російським та українським духовенством щодо спорудження у райцентрі Преображенського храму, який був колись у місті, однак його зруйнували в 1935 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter